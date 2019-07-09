У Києві впіймали групу «чорних ріелторів»

У Києві правоохоронці викрили групу “чорних ріелторів”, до якої входили адвокати, приватний нотаріус, екс-суддя Солом’янського районного суд та інші особи.

Про це повідомляють у Національній поліції України.

“Слідчими центрального апарату ДБР за процесуального керівництва Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України та за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України було викрито та припинено злочинну діяльність так званих “чорних ріелторів”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до злочинної групи входили, кілька адвокатів, колишній суддя Солом’янського районного суду у місті Києві, приватний нотаріус та інші особи. Повідомляється, що шахрайську схему із заволодіння майном померлих громадян організував один із адвокатів.

У поліції інформують, що упродовж 2016-2018 років шляхом підробки документів та заповітів фігуранти намагалися заволодіти майном померлих мешканців Києва, а саме кількома квартирами у центральних районах столиці та коштами на депозитних рахунках. Окрім того зазначається, що останні також займалися виготовленням документів та внесенням до них недостовірної інформації від імені померлих осіб. У подальшому пакет необхідних документів передавали іншим учасника групи на реєстрацію.

“У результаті слідства було зібрано матеріали, які підтверджують причетність групи осіб до спроби заволодіти майном на суму 5,6 мільйони гривень. Усім фігурантам було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 та ч. 4. ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)”, - інформують у поліції.

Наразі досудове розслідування відносно шести учасників організованої групи завершено та відповідно до вимог ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України стороні захисту матеріали досудового розслідування надано для ознайомлення.

Крім того, слідство відносно ще двох учасників вказаної групи (адвокатів) зупинено, бо останніх оголошено у розшук.