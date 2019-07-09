На Одещині підірвали гранату на подвір'ї громадського активіста

Співробітники Овідіопольського відділу поліції Одеської області розслідують обставини підриву в ніч на 9 липня гранати РГД-5 на подвір'ї домоволодіння жителя цього району.

Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

"До поліції звернувся чоловік із повідомленням про те, що вночі невідома особа закинула на територію його домоволодіння невідомий предмет, який вибухнув після падіння. Внаслідок події постраждалих немає. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Овідіопольського відділу поліції та співробітники вибухо-технічного управління регіонального главку зі службовим собакою", - зазначили в поліції.

Підрив гранати в Одеській області/Фото:facebook.com

Під час огляду виявлено й вилучено металеві осколки та фрагменти, попередньо, ручної гранати РГД-5. Розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Вилучені фрагменти вибухового пристрою направлено на експертне дослідження. Проводяться слідчі дії щодо встановлення особи правопорушника, якому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Варто зазначити, що потерпілий - голова громадської ради при ДФС в Одеській області Віктор Берестенко. "Спасибі доброзичливцям. P.S . Діти цілі", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Фото: od.npu.gov.ua