Вибух на Дніпропетровщині: діти знайшли боєприпас на смітнику

«Ми вже поспілкувалися з дітьми, які вже в контактному стані знаходяться. Діти знайшли цей пристрій на смітнику у вказаному селищі», - зазначила Старчевська.

За її словами, під час попереднього огляду місця події слідчо-оперативною групою та попереднього заключення спеціаліста-вибухотехніка зроблено висновок, що ймовірно вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25п.

«Першочергові дії направлені на те, щоб виявити звідки у вказаному селищі міг з’явитися цей боєприпас, тому триває досудове розслідування», - пояснила Старчевська.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику у с. Пашена Балка Дніпровського району стався вибух невстановленого предмета, поранення отримали 6 дітей віком від 4-х до 16 років. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.

Поліцією ведеться розслідування даного факту за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Фото: dp.npu.gov.ua