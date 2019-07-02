Вибух на Дніпропетровщині: у реанімації перебувають двоє дітей

Дві дитини, що постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета на дитячому майданчику під Дніпром, перебувають у реанімаційному відділенні Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

Про це поінформував завідувач приймального відділення медзакладу Ігор Майденко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В усіх дітей осколкові поранення. Постраждали п'ятеро дітей. Двоє з них перебувають у важкому стані, зараз триває оперативне лікування і вони знаходяться в реанімації. Стан решти дітей розцінюється як травми середнього ступеня тяжкості", - зазначив Майденко.

Як повідомив голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов у Facebook, вночі дітям проводили оперативні втручання, видаляли осколки.

"Ситуація складна. Але під контролем. Двоє дітей важкі, одному 5 років, другому – 16. Зробили переливання крові, операції триватимуть ще декілька годин. Мобілізовані всі необхідні засоби! Хірурги, завідувачі відділень травматології та хірургії, головний лікар – всі на роботі, в операційних", - зазначив Пригунов.

Водночас у селі Пашена Балка найскладнішим пацієнтам збирають гроші на лікування і відновлення здоров'я.

За попереднім висновком вибухотехніків, які проводили огляд місця події, вибухнула граната для підствольного гранатомета ВОГ-25п, більше про розслідування від правоохоронних органів обіцяють згодом.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику у с. Пашена Балка Дніпровського району стався вибух невстановленого предмета, поранення отримали 6 дітей віком від 4-х до 16 років. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.

Поліцією ведеться розслідування даного факту за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.