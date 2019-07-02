Під Дніпром на дитячому майданчику стався вибух: постраждали шестеро дітей

Поліція Дніпропетровщини встановлює обставини вибуху невстановленого предмета, внаслідок якого постраждали шестеро дітей.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.

«Подія сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику у с. Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо, внаслідок вибуху поранення отримали 6 дітей віком від 4-х до 16 років. Одна дитина перебуває у тяжкому стані», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що діти гралися невідомим предметом і він вибухнув.

На місці вибуху працює слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції та вибухотехніки. Медики надали допомогу постраждалим дітям.

Зазначено, що розслідування даного факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).