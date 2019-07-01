У ДТП загинула відома волонтерка Марина Шеремет - соцмережі

В ДТП на Чернігівщині загинула відомий волонтер Марина Шеремет, яка разом з чоловіком допомагала бійцям АТО та дітям Донбасу. Її чоловік Сергій, який також був у машині, наразі перебуває в реанімації.

Про це пишуть користувачі соцмереж, зокрема Тетяна Пушкарьова.

“Страшне горе. Загинула в ДТП Марина Шеремет... Вона була справжнім янголом-охоронцем для наших воїнів, чесним волонтером, мужньою і сильною жінкою, подругою, коханою дружиною, мамою. Тривалий час наша гімназія співпрацювала з її благодійним фондом, допомагаючи хлопцям в АТО. Чоловік Марини в реанімації”, - йдеться в її пості у Facebook.

Подруга загиблої Маргарита Калоєва разом із сином подружжя Максимом відвідала чоловіка волонтера в лікарні.

“Ми зараз в Носівці, були в Сергія, стан стабільний, він при тямі, Макса впізнав. У нього черепно-мозкова травма і травма руки, по внутрішніх травмах поки нічого не відомо, будуть обстежувати, можливо повеземо до Ніжина”, - написала жінка у Fаcebook.

За інформацією Сектору комунікації поліції Чернігівської області, аварія сталася у Носівському районі.

“Жінка 1975 року народження потрапила в аварію, керуючи автомобілем «Дачія Логан». За півтора кілометра до села Іржавець водій не впоралася з керуванням, з’їхала з дороги та зіткнулася з деревом. Від отриманих травм вона загинула на місці, пасажира госпіталізовано”, - йдеться у повідомленні.

Останні два роки подружжя жило в селі на Чернігівщині. Перебралися туди, щоби мати більше вільного часу на волонтерську діяльність. Створили благодійний фонд, все, що заробляли, витрачали на допомогу дітям Донбасу. Зараз друзі збирають гроші на похорон Марини та лікування її чоловіка.

Фото: facebook.com/msheremet