Запуск ОТГ: У Вінниці новостворені громади навчалися азів стартового менеджменту

У Вінниці у вівторок представники новостворених об’єднаних громад навчалися азів менеджменту на стартовому етапі роботи ОТГ.

Семінар на тему «Організація діяльності новостворених ОТГ. Перші кроки» для управлінців п’яти громад, у яких тиждень тому відбулися перші вибори, провів Вінницький Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

Як зазначив у ході знайомства менеджерів нових ОТГ та керівництва і радників Вінницького ЦРМС директор установи Олег Левченко, новоствореним громадам наразі доводиться стартувати у дуже непростий час. З одного боку, триває парламентська компанія, і наразі не відомо, якою буде стратегія новообраної ВР стосовно реформи децентралізації. Немає й однозначних меседжів, яким бачить її подальший перебіг офіс глави держави, на урядовому рівні не затверджена остаточна конфігурація майбутніх територіальних одиниць. А допоки вона не завершена, існують труднощі з фінансуванням не реформованих територіально частин існуючих районів тощо.

Попри те, ОТГ, які ризикнули стати на шлях об’єднання, мають пройти через набуття нових повноважень і навчитися вправлятися із новими завданнями та викликами, які перед ними постають. Допомагатиме їм «запустити ОТГ» Вінницький Центр розвитку місцевого самоврядування.

«Ми сьогодні працюємо з п’ятьма об’єднаними громадами, які утворилися в результатів перших виборів 30 червня, - Теплицькою, Соболівською, Літинською, Сутиською і Павлівською. У трьох із них вибори переносилися у зв’язку з введення воєнного стану, тому процес утворення саме цих громад був призупинений. Думаю, вони з нетерпінням чекали цього дня, оскільки вже сьогодні-завтра у них розпочинається робота в статусі об’єднаних громад», - каже радниця з питань місцевих фінансів Вінницького ЦРМС Інна Святна.

За її словами, першими труднощами, які постануть перед керівниками цих громад, стануть необхідність налагодити роботу, зрозуміти, які виклики постають перед ними як ОТГ, тому що в них суттєво розширились повноваження. Відповідно, доведеться сформувати нову організаційну структуру об’єднаної громади і створити нові виконавчі органи. Також доведеться усвідомити, які заклади перебуватимуть управлінні цієї громади і з якого періоду.

«Що цікаво по фінансових питаннях - це як вони будуть виконувати свої бюджети до кінця поточного року, оскільки законодавство дає дві можливості. Це можуть бути просто різні бюджети, які будуть виконуватись радою ОТГ, або ж ці ради мають можливість у силу прикінцевих положень Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад», об’єднати свої бюджети», - розповідає Святна.

Доведеться новим ОТГ пройти і через серйозну організаційну трансформацію, яка вимагає юридичної допомоги, вважає радниця з юридичних питань Вінницького ЦРМС Людмила Гурба.

«Ці громади пройшли через процедуру об’єднання, і їм залишилося зробити останній надважливий крок – набути повноваження об’єднаних рад, як вимагає Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Їм потрібно допомогти «запустити» процес, стартувати в статусі об’єднаних. Адже відповідно до закону, треба припинити повноваження виборних осіб рад, що приєдналися. Йдеться про повноваження голів, депутатів і секретарів цих рад. І в них тут є низка завдань кадрових, які вони повинні вирішити у зв’язку з цим. По-друге, йдуть питання реорганізації рад, які до них приєднувалися. Тобто, створення комісій по реорганізації, проведення інвентаризації майна і накопичених документів, скласти передавальні акти і винести ці питання вже на розгляд сесій ОТГ. Треба навчити їх, як пройти усі ці етапи юридично грамотно», - каже радниця.

Опісля першої сесії ОТГ ці ради стають правонаступниками всього майна, прав і зобов’язань громад, які об’єдналися. Відтак,треба буде зорганізувати інвентаризацію усього майна, яке знаходиться на території цих громад, і взяти його на облік, щоб забезпечити ефективне управління цими ресурсами.

«Певні побоювання, чи впораємося з тими завданнями, які перед нами на сьогоднішній день постають, є. Тому сподіваємося на практичні поради про «ходи» та послідовність наших дій. Бо ми хоч і навчалися, скажімо, як провести перші сесії об’єднаних громад, але виникає чимало нюансів і питань. Наприклад, у зв’язку з тим, що перші вибори у нас пройшли посеред року. Оці питання дуже хвилюють - як працювати з бюджетами до кінця року, як організувати передачу шкіл з підпорядкування району до себе, і коли - до 1 вересня чи все залишити, як є, до 1 січня», - каже голова Павлівської ОТГ Віктор Кособуцький.

За його словами, базові знання про алгоритми, за якими новоствореним громадам треба діяти, управлінцям нових ОТГ дуже потрібні, адже їх доведеться «накладати» на специфіку кожної з громад. Зокрема, Павлівська ОТГ утворилася після об’єднання з Мізяківською сільрадою, до складу якої входять три села. Відтепер в громаді разом мешкатимуть близько 5 тисяч людей. І поки голова та депутати формуватимуть виконавчі органи об’єднаної громади, жителі Мізякова вже ставлять перед ними практичні завдання – забезпечити у місцевому ФАПі роботу на постійній основі медсестри, яка б виконувала призначення лікарів.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Олександр Лапін