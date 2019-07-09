На Буковині завершилась всеукраїнська інформаційна кампанія «Я - Громада»

Кельменецький район Чернівецької області залишається єдиним в області, де досі не утворили жодної об’єднаної територіальної громади. Саме тому селище Кельменці стало останнім, 39 населеним пунктом у всеукраїнській інформаційній кампанії «Я – Громада».

Захід відбувся за ініціативи Програми «U-LEAD з Європою» та підтримки Чернівецького Центру розвитку місцевого самоврядування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми виїхали 15 травня і їздимо практично без перерви. Побували у 17 регіонах України. Намагались вибирати не найпроблемніші в процесі реформування райони, а такі, де додаткова інформація може спонукати людей до дій. Ми переконалися в тому, що це був досить правильний підхід. Тому що на сьогодні пересічним громадянам катастрофічно іноді бракує інформації про елементарні речі. І коли з ними починаєш спілкуватися, наприклад, про те, скільки грошей має залишатися на місці, але і яку вони мають за це нести відповідальність, то вони змінюють свою позицію», – розповіла експерт зі стратегічних комунікацій Всеукраїнської інформаційної кампанії «Я – Громада» Тетяна Вороніна.

Вона навела приклад, коли у Донецькій області під час панельної дискусії двоє сільських голів - противників реформ - довго дискутували з експертами і поїхали додому зі своїми думками, а через два дні передзвонили і сказали: «Ми будемо цим займатися».

“Ось це і є результат подібних акцій. І якщо у 2017 році, коли ми реалізовували подібний проект на території Луганської і Донецької областей, ми спілкувались з людьми про загальні речі реформи, то зараз люди вже набагато більше знають переваг децентралізації, і дискусії йдуть про конкретні речі – про інспектора з праці, про співпрацю громад в рамках міжмуніципального співробітництва, про можливість залучення інвестицій», – зазначила Вороніна.

За її словами є частина громад, які на сьогодні не можуть бути спроможними, і такі громади варто переформатовувати.

«В уряді готуються до перегляду сформованих громад, оцінюючи їхню спроможність. І це правильно, бо на початку реформи частина громад об’єдналися, бо тоді це було на часі. Сьогодні вони не «витягують», але це не завжди проблема лише фінансування громад, є і проблема лідерства. Бо потрібно обирати тих, кому ви довіряєте і за ким ви підете, а не тих, хто живе поруч, хто вам знайомий вже друге, третє, п’яте скликання, але на якого ви скаржитесь і все рівно його обираєте. Тут дуже важливе питання відповідальності, і на кожній нашій зустрічі ми на цьому людям наголошуємо», - додала експерт.

Директор Чернівецького ЦРМС Тетяна Татарчук, у свою чергу, підкреслила, що попри численні заходи, попри намагання, всеукраїнські дискусії, дебати, в Кельменецькому районі досі не утворено жодної ОТГ.

“Мета сьогоднішньої акції – це мешканці, це дійти до людей, відповісти на їхні питання, які можуть їх хвилювати в контексті секторальних змін. Ми продовжуємо нашу роботу і не опускаємо руки. Якщо є найменший шанс утворити хоч одну об’єднану територіальну громаду в цьому районі, ми готові зробити усе від нас залежне для цього. Але навіть якщо ми дійдемо вже до адміністративного етапу формування ОТГ, він має сприйнятись людьми інакше. Він має сприйнятись, як щось природне, логічне, зрозуміле, з усіма нюансами, які стосуються секторальних сфер – освіти, медицини, соціального захисту населення, адміністративних послуг тощо. Саме тому сьогодні вибрали такий формат підходу до людей”, – наголосила Татарчук.

Місцеві мешканці, особливо діти та молодь, активно долучалися до акції. Окрім дискусії на тему децентралізації, кожен бажаючий міг отримати цікаві призи – від фірмових браслетиків і значків до еко-сумок і рюкзаків. Для цього потрібно було в кожнім з наметів виконати різні завдання, відповісти на питання про реформу тощо.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Віталій Олійник