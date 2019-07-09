Бібліоняня: У громаді на Дніпропетровщині презентували новий сервіс

У громаді на Дніпропетровщині з’явилася перша «Бібліоняня» - новий сервіс при дитячій бібліотеці для малечі

Комунальний заклад культури «Покровська бібліотека» взяв участь у конкурсі проектів «Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг», що здійснюється партнерством «Кожній дитині» за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».

Проект «Культурно-дозвілевий простір «Покровська Бібліоняня» був рекомендований відбірковим комітетом конкурсу та погоджений Програмою «U-LEAD з Європою» для підписання договору про надання гранту та буде реалізовуватися благодійною організацією «Олександрівський фонд розвитку громад».

Про це повідомляється на сайті Покровської ОТГ.

«Проект передбачає створення в Покровській дитячій бібліотеці культурно-дозвілевого простору для проведення змістовного дозвілля та творчого розвитку дітей, зокрема - надання підтримки мамам для нетривалого перебування дітей віком від 4 до 6 років в комфортному та безпечному середовищі; допомогу учням у підготовці домашніх завдань, роботу клубу мам, проведення занять з арт-терапії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначила директор комунального закладу культури «Покровська бібліотека» Віра Штепенко, Покровська дитяча бібліотека має всі можливості для задоволення потреб юних читачів: зручне приміщення, де нещодавно за рахунок коштів громади проведено косметичний ремонт, понад 10 тисяч примірників книжкового фонду, цікаві періодичні видання, комп’ютери з доступом до інтернету. Бібліотечні працівники ведуть постійний пошук нових форм бібліотечної роботи, і за допомогою цього проекту, зокрема впровадження нової послуги Бібліоняні, плануємо залучити до бібліотеки більше як дітей, так і їх батьків.

«За рахунок гранту бібліотека отримала іграшки та розвиваючі ігри, книги-розмальовки та книги-іграшки, матеріали для малювання, ліплення тощо. Наймолодші користувачі та їх батьки уже оцінили ігрову зону бібліотеки, де діти з користю проводять свій вільний час, творчо та інтелектуально розвиваючись», - говорить директор.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією, підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: pokr.otg.dp.gov.ua