На Дніпропетровщині створили ще одну об’єднану громаду

На Дніпропетровщині створили ще одну об’єднану громаду

Децентралізація
Укрінформ
Ще одна об’єднана територіальна громада з’явилась на Дніпропетровщині. До неї увійшли села Глеюватської та Шевченківської сільських рад.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Дніпропетровському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«Нині на Дніпропетровщині – найбільша кількість об’єднаних територіальних громад в Україні, вони створені у кожному районі. Днями в області з’явилась ще одна ОТГ – цього разу, у Криворізькому районі. Наступний крок – призначення там виборів голови та депутатів громади», - розповіла директорка Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Олена Тертишна.

Читайте також: «Я-Громада!»: На Житомирщині відбулась завершальна дискусія в рамках кампанії

За її словами, Глеюватська ОТГ стала першою об’єднаною громадою у Криворізькому районі. До її складу увійшли 11 сіл із майже 6 тисячами мешканців.

Нині на Дніпропетровщині - 64 об’єднані територіальні громади.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією, підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-