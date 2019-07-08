На Дніпропетровщині створили ще одну об’єднану громаду

Ще одна об’єднана територіальна громада з’явилась на Дніпропетровщині. До неї увійшли села Глеюватської та Шевченківської сільських рад.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Дніпропетровському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«Нині на Дніпропетровщині – найбільша кількість об’єднаних територіальних громад в Україні, вони створені у кожному районі. Днями в області з’явилась ще одна ОТГ – цього разу, у Криворізькому районі. Наступний крок – призначення там виборів голови та депутатів громади», - розповіла директорка Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Олена Тертишна.

За її словами, Глеюватська ОТГ стала першою об’єднаною громадою у Криворізькому районі. До її складу увійшли 11 сіл із майже 6 тисячами мешканців.

Нині на Дніпропетровщині - 64 об’єднані територіальні громади.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією, підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.