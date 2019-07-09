Головний патрульний Одещини назвав слушним відсторонення його від посади

Головний патрульний Одещини назвав слушним відсторонення його від посади

Укрінформ
Юрій Рибак, який очолює патрульну поліцію Одещини, вважає цілком справедливим рішення про тимчасове відсторонення його від виконання обов'язків на час службового розслідування.

Про це Рибак написав у Facebook, повідомивши також про створення дисциплінарної комісії і розпочате службове розслідування.

“Департаментом патрульної поліції розпочато службове розслідування, створено дисциплінарну комісію зі складу працівників ДПП, які сьогодні прибули з м. Києва. З метою забезпечення об‘єктивності та неупередженості на момент проведення службового розслідування було відсторонено начальника УПП в Одеській області Юрія Рибака”, - написав керівник патрульної поліції Одещини.

“Приймаю це рішення цілком вірним!” - додав Рибак.

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Службове розслідування пов'язане з низкою заяв патрульної Зої Мельник про те, що керівництво ПП Одеської області змушує поліцейських виконувати план кількості затриманих п'яних водіїв і протоколів з ДТП.

Своєю чергою один з керівників патрульної поліції Одеської області розповів про нібито допущені дисциплінарні порушення з боку сержанта Зої Мельник.

Юрія Рибака відсторонили від посади на час перевірки дисциплінарною комісією заяв його підлеглої.

Фото: Юрій Рибак, Facebook

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