Головний патрульний Одещини назвав слушним відсторонення його від посади
Про це Рибак написав у Facebook, повідомивши також про створення дисциплінарної комісії і розпочате службове розслідування.
“Департаментом патрульної поліції розпочато службове розслідування, створено дисциплінарну комісію зі складу працівників ДПП, які сьогодні прибули з м. Києва. З метою забезпечення об‘єктивності та неупередженості на момент проведення службового розслідування було відсторонено начальника УПП в Одеській області Юрія Рибака”, - написав керівник патрульної поліції Одещини.
“Приймаю це рішення цілком вірним!” - додав Рибак.
Службове розслідування пов'язане з низкою заяв патрульної Зої Мельник про те, що керівництво ПП Одеської області змушує поліцейських виконувати план кількості затриманих п'яних водіїв і протоколів з ДТП.
Своєю чергою один з керівників патрульної поліції Одеської області розповів про нібито допущені дисциплінарні порушення з боку сержанта Зої Мельник.
Юрія Рибака відсторонили від посади на час перевірки дисциплінарною комісією заяв його підлеглої.
Фото: Юрій Рибак, Facebook