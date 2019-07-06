Зеленський готовий розслідувати "сміттєву проблему" Львова

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність розслідувати "сміттєву проблему" Львова.

Про це він сказав у суботу під час зустрічі з громадою в рамках поїздки на Львівщину, де представив нового голову ОДА Маркіяна Мальського, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене питання: що робити зі сміттєвою проблемою. Вона є?", - звернувся він до керівництва міста.

Після того, як Львівський міський голова Андрій Садовий попросив Президента провести чесне розслідування "сміттєвої блокади" і загибелі людей на Грибовецькому полігоні, Зеленський заявив: "Ми привезли сюди голову СБУ (т.в.о. голови СБУ Івана Баканова - ред.), щоб почути конкретні прізвища людей з виконавчої влади, місцевої влади, які сприяли цьому тиску. Якщо можна почути ці питання, ми займемося цими людьми".

У відповідь Садовий зазначив, що готовий максимально співпрацювати зі слідством. "Якщо будуть відповідні справи відкриті, міська рада надасть всю необхідну інформацію, тому що для мене важлива об'єктивність і для мене важливий чесний результат. Це важливо для всіх - для Львова, для України", - сказав Садовий.

Голова Офісу президента Андрій Богдан, який теж був присутній на зустрічі, у свою чергу наголосив на необхідності провести ефективне розслідування злочинів, пов'язаних зі "сміттєвою блокадою" і загибеллю людей на Грибовецькому полігоні.

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Як повідомлялося, у травні 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі виникла пожежа, внаслідок якої стався зсув. Під ним загинули троє рятувальників та інженер-еколог. Після трагедії звалище було закрито згідно із судовим рішенням.