Баканов представив нового керівника СБУ на Львівщині

Виконуючий обов‘язки голови СБУ Іван Баканов представив нового начальника Управління СБУ у Львівській області Олександра Бондарука.

Представлення відбулося під час зустрічі з громадськістю Львівщини у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де перед цим президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу вам представити нового керівника Управління СБУ у Львівській області Бондарука Олександра Миколайовича. Особливо мені подобаються чотири перші літери його прізвища. Тому що саме Бондом треба бути, щоб виконати всі ті завдання, які перед ним стоять", - сказав Баканов.

Як повідомляв Укрінформ, указ про призначив Олександра Бондарука начальником Управління СБУ у Львівській області президент підписав 1 липня.

Бондарук раніше очолював Управління СБУ у Хмельницькій області. На цю посаду у квітні 2014 року його призначив тодішній в.о. президента Олександр Турчинов. Однак у серпні 2014 року президент Петро Порошенко звільнив Бондарука із займаної посади. Пізніше він також працював заступником начальника 1 управління ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях.