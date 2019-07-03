СБУ перевіряє, скільки Клюєв, Шарій та Кузьмін перебували в Україні за п’ять років

Служба безпеки України проводить перевірку щодо перебування на території країни Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна.

Перевірка проводиться на запит Голови Верховної Ради Андрія Парубія, повідомляє пресцентр СБУ у Facebook.

"Т.в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту Голови Верховної Ради України Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п’яти років. СБУ у межах компетенції розпочала перевірку відповідних обставин", - йдеться у повідомленні.

У СБУ також наголосили, що оскільки це суспільно чутливе й надзвичайно важливе питання, Служба вже сьогодні повідомить ЦВК про результати його опрацювання.

"Ми обов’язково поінформуємо громадськість про зміст цих матеріалів", - додали у СБУ.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня. Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.

Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013. На момент розстрілу протестувальників Клюєв очолював АП Януковича. З країни він виїхав 28 лютого 2014 року. Також Клюєв підозрюють у заволодінні державним майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах.

Щодо Шарія, то, за інформацією речниці генпрокурора Лариси Сарган, суд встановив, що він отримав у Литві статус політичного біженця. З 27 лютого 2014 року, за повідомленням Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, міжнародний розшук Шарія було припинено у зв'язку зі встановленням місця перебування розшукуваного на території Королівства Нідерланди.

Перший заступник генпрокурора у 2010-2014 роках та заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони у 2013-2014 роках Ренат Кузьмін балотується на позачергових виборах до Верховної Ради України за списками партії “Опозиційна платформа — За життя”. За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, комісія не змогла пересвідчитися в тому, що він перебуває поза межами України.

У жовтні 2017 року ГПУ повідомила Кузьміну про підозру у захопленні землі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". Окрім того, за інформацією ГПУ, він протиправно придбав у власність нерухоме майно невідомого походження, яке у 2010 році мало ринкову вартість майже 8,4 млн грн.

На сайті Міністерства внутрішніх справ України у графі “Розшук” повідомляється, що Кузьмін внесений до числа осіб, які переховуються від органів прокуратури.