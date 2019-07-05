Вода, дороги, лікарні: Президент назвав пріоритетні завдання на Донбасі

Президент Володимир Зеленський вважає першочерговими завданнями на Донбасі налагодження водопостачання, відновлення Краматорського аеропорту, погашення боргів перед шахтарями, розбудову лікарень на дорожньої інфраструктури.

Про це глава держави написав у Twitter.

“Наші першочергові завдання на Донбасі – це нормальне водопостачання, якість питної води, відновлення Краматорського аеропорту, погашення боргів шахтарям, лікарні і найболючіше – дороги”, - підкреслив Зеленський, додавши гештег #Д онбасЦеУкраїна.

Робоча поїздка Президента України до Донецької області / Фото: president.gov.ua

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у 5 липня перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області. Зокрема, у Краматорську він представив нового голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

Фото: president.gov.ua