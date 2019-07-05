«Я-Громада!»: На Житомирщині відбулась завершальна дискусія в рамках кампанії

У смт Черняхів на Житомирщині відбулася завершальна одинадцята публічна дискусія в рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії «Я – Громада!»

Учасники обговорили особливості створення об’єднаної громади, процес та перспективи її функціонування, а також дізналися про успішні практики ОТГ області.

Захід пройшов за сприяння Житомирського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кампанія «Я–Громада!» працює у форматі публічної дискусії та наметового містечка. У Черняхові завершився комплекс саме панельних дискусій. Учасники заходу обговорили процедуру об’єднання, формування стратегії розвитку, лідерство як важливий фактор функціонування ОТГ, а також пошук нових джерел фінансування. Ми починали роботу з того, що розповідали про децентралізацію, але під час заходів у областях побачили, що люди дуже добре поінформовані, тому тепер дискутуємо навколо більш практичних тем і деталей реформи», - розповіла експерт зі стратегічних комунікацій Всеукраїнської інформаційної кампанії «Я–Громада!» Тетяна Вороніна.

За її словами, Черняхів для проведення заходу обрали для того, аби надати додаткову інформацію про переваги об’єднання та стимул нарешті завершити цей процес. Вороніна додала, що кампанія «Я – Громада!», яка триває упродовж 15 травня-7 липня, вже дає позитивні результати.

«У Нікольському на Донеччині на наш захід прийшли двоє скептично налаштованих до децентралізації сільських голів. Після публічної дискусії вони залишилися на розмову з нашим експертом, а потім заявили, що йдуть на об’єднання. Кілька днів тому до нас телефонували за консультаціями з трьох ОТГ Закарпатської області», - зауважила експерт.

Радник із комунікацій Житомирського ЦРМС Дмитро Клименко зазначив, що в Черняхівсському районі наразі створені 2 маленькі ОТГ – Високівська і Вільська. Натомість за перспективним планом Черняхів має об’єднати навколо себе всі інші населені пункти району.

«Єдине, що залишилося зробити місцевій політичній еліті та населенню, це домовитися між собою і об’єднатися. Якщо цього року так вчинити, є шанс отримати фінансову підтримку від держави. Надалі об’єднання проходитиме вже в адміністративному порядку. На жаль, 4 роки район втрачав ресурс, який міг допомогти розвивати територію. Майбутня Черняхівська ОТГ буде економічно потужною і спроможною, адже тут багато видобувних і переробних підприємств, фермерських господарств і бізнесу, які працевлаштовують людей, а це фактор надходження ПДФО до місцевого бюджету», - каже Клименко.

Під час дискусії заступник голови Новоборівської ОТГ Руслан Семеній розповів про успіхи своєї громади.

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«При об’єднанні у 2015 році бюджет громади був 3 млн 700 тис. грн, у 2016-му одразу став 33 млн, у 2017-му – 47 млн грн, а у 2018-му – 55 млн грн. За цей час ми багато чого досягли. На території громади створили молодіжний хаб, побудували спортивні майданчики зі штучним покриттям, дитячі майданчики, провели реконструкцію вуличного освітлення, відремонтували дороги. Найважливіше – пробудити у жителів громади свідомість, небайдужість та відповідальність, що нам поступово вдається робити», - наголосив Семеній.

Представникам влади та громадськості Черняхівського району розповіли про успіхи Баранівської ОТГ, яка реалізує трирічний проєкт за 760 тис. євро гранту від Європейського Союзу; стратегію розвитку Овруцької ОТГ, що активно впроваджує програму поводження з твердими побутовими відходами; досвід Попільнянської ОТГ, де добудовують дитячі садочки та утеплили гімназію.

Як розповіла сільський голова Очеретянки Черняхівського району Людмила Колесник, її сільрада готова до створення ОТГ навколо райцентру: «Ми ще з 2015 року хочемо створити об’єднану громаду, але нам тоді не дали погодження. Звичайно, ми будемо приєднуватися до Черняхова. Передовсім хочемо, щоб життя людей на селі стало кращим. У нас є дороги, вуличне освітлення, встановлені камери спостереження, бюджет сільської ради на 360 жителів на рік становить 1 млн грн, і ми прагнемо змін».

Координатор проєкту «Я – Громада!» Олена Слизюк резюмувала: «Житомирщина має неабиякий потенціал, і для того, аби сповна ним скористатися, потрібно об’єднуватися в громади. Не варто відкладати цей процес, поки держава надає підтримку багатьом місцевим ініціативам. Сподіваюся, що новостворені громади області поповнять когорту успішних і спроможних ОТГ України».

Окрім Черняхова, команда інформаційної кампанія «Я – Громада!» запланувала на Житомирщині візит до Ружина з містечком децентралізації.

Заходи Всеукраїнської інформаційної кампанії «Я – Громада!» проходять у 39 населених пунктах різних областей України. Загалом заплановано 28 публічних та 11 діалогових заходів за участі громадськості, представників ОТГ, волонтерів та журналістів.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Ірина Чириця