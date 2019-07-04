В Іллінецькій ОТГ перероблятимуть пластикові відходи на тротуарну плитку

На Вінниччині в Іллінецькій ОТГ пластикові відходи перероблятимуть на плитку, якою вимостять тротуари в населених пунктах громади.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив перший заступник голови Іллінецької ОТГ Олег Дмитрик.

«В нас на території громади працює сміттєсортувальний комплекс. І якщо метал, картон, ПЕТ-пляшка потім без проблем реалізуються переробникам вторсировини, то полімери – плівку і твердий пластик збути практично неможливо. Ми детально вивчили це питання, подивилися, як працюють у цьому напрямку закордонні партнери, і вирішили придбати обладнання для переробки цих твердих побутових відходів», - повідомив Дмитрик.

За його словами, «неліквідний» пластик у громаді перероблятимуть на тротуарну плитку. Загальна вартість цього проєкту - понад 7 млн грн. З них 2,6 млн грн – це вартість обладнання, на придбання якого обласний бюджет виділяє 2,2 млн грн. Решту громада профінансує власним коштом.

В Іллінецькій ОТГ вже оголосили тендер на придбання виробничої лінії. Першу продукцію тут очікують на початку вересня. Її використовуватимуть для облаштування громадських територій.

Сировинною базою для нового виробництва стане пластикове сміття, що надходить на сміттєсортувальний комплекс, який запрацював в Іллінецькій громаді минулого року. Наразі окрім територій, що входять до складу ОТГ, тут приймають сміття з населених пунктів сусідніх Оратівського, Немирівського районів та Дашівської ОТГ.

Фото: Іллінецька ОТГ