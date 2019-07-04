В Іллінецькій ОТГ перероблятимуть пластикові відходи на тротуарну плитку

В Іллінецькій ОТГ перероблятимуть пластикові відходи на тротуарну плитку

Децентралізація
Укрінформ
На Вінниччині в Іллінецькій ОТГ пластикові відходи перероблятимуть на плитку, якою вимостять тротуари в населених пунктах громади.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив перший заступник голови Іллінецької ОТГ Олег Дмитрик.

«В нас на території громади працює сміттєсортувальний комплекс. І якщо метал, картон, ПЕТ-пляшка потім без проблем реалізуються переробникам вторсировини, то полімери – плівку і твердий пластик збути практично неможливо. Ми детально вивчили це питання, подивилися, як працюють у цьому напрямку закордонні партнери, і вирішили придбати обладнання для переробки цих твердих побутових відходів», - повідомив Дмитрик.

За його словами, «неліквідний» пластик у громаді перероблятимуть на тротуарну плитку. Загальна вартість цього проєкту - понад 7 млн грн. З них 2,6 млн грн – це вартість обладнання, на придбання якого обласний бюджет виділяє 2,2 млн грн. Решту громада профінансує власним коштом.

В Іллінецькій ОТГ вже оголосили тендер на придбання виробничої лінії. Першу продукцію тут очікують на початку вересня. Її використовуватимуть для облаштування громадських територій.

Читайте також: На Закарпатті стартував процес об'єднання в 72 громадах

Сировинною базою для нового виробництва стане пластикове сміття, що надходить на сміттєсортувальний комплекс, який запрацював в Іллінецькій громаді минулого року. Наразі окрім територій, що входять до складу ОТГ, тут приймають сміття з населених пунктів сусідніх Оратівського, Немирівського районів та Дашівської ОТГ.

Фото: Іллінецька ОТГ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-