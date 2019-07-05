Запорізькі аграрії намолотили понад 1 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА.

“За даними Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, станом на 4 липня в області обмолочено 333 тис. га ранніх зернових і зернобобових культур (36% до прогнозу), намолочено 1 млн 061 тис. тонн зерна нового врожаю”, - йдеться у повідомленні.

Запорізькі аграрії намолотили перший мільйон тонн зерна

Середня врожайність на сьогодні становить 31,9 центнера з одного гектара, в тому числі врожайність озимої пшениці – 33,4 ц/га, озимого ячменю – 37,4 ц/га, ярого ячменю – 25,4 ц/га, гороху – 23,5 центнера з одного гектара.

Найвища врожайність спостерігається: по озимій пшениці у Михайлівському районі – 48,3 ц/га, Мелітопольському – 44,4 ц/га та Великобілозерському районі – 43,5 ц/га; по озимому ячменю в Розівському – 52,4 ц/га, Новомиколаївському – 49,0 ц/га та Гуляйпільському районі – 47,1 ц/га; по ярому ячменю в Пологівському – 40,7 ц/га, Приморському – 35,1 ц/га та Чернігівському районі – 35,0 ц/га; по гороху в Більмацькому – 30,3 ц/га, Запорізькому – 29,6 ц/га та Великобілозерському районі – 27,5 ц/га.

Читайте також: Середні зарплати аграріїв зросли майже до 8 тисяч

Триває збирання озимого та ярого ріпаку, який скошено та обмолочено на площі 42 тис. га, намолочено 91 тис. тонн із середньою врожайністю 21,8 ц/га.

Найвища врожайність ріпаку спостерігається в Гуляйпільському – 28,4 ц/га, Запорізькому – 25,8 ц/га та Великобілозерському районі – 25,3 ц/га.