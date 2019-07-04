Середні зарплати аграріїв зросли майже до 8 тисяч
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства, посилаючись на дані Державної служби статистики України.
“За даними Держстату, у січні-травні 2019 року середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві (у розрахунку на одного штатного працівника) становила 7 989 грн, що на 22,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли зарплата становила 6 524 грн”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у січні-травні поточного року також зросла середньомісячна заробітна плата у харчовій промисловості - до 9 348 грн, що на 20,9% більше порівняно із відповідним періодом 2018 року.
Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року середня номінальна заробітна плата в Україні становила 10 239 грн, що на 17,4% більше минулорічної травневої середньої зарплати.