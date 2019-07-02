В Україні вже намолотили понад 6 мільйонів тонн зерна нового урожаю

Збирання ранніх зернових та зернобобових культур розпочали у 20 областях України. Загалом вже намолочено 6,1 млн тонн зерна, що становить 19% від прогнозованого врожаю.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

“Станом на 2 липня у 20 областях України аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Так, намолочено 6,1 млн тонн зерна (19% до прогнозу) з площі 1,9 млн га”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема, зібрано: пшениці – 3,4 млн тонн з площі 1,0 млн га або 15% до прогнозу; ячменю – 2,5 млн тонн з площі 750 тис. га або 30% до прогнозу; гороху – 267 тис. тонн з площі 128 тис. га або 45% до прогнозу.

Триває також збирання озимого ріпаку, якого обмолочено на площі 277 тис. га або 21% до прогнозу та зібрано 539 тис. тонн при врожайності 19,5 ц/га.