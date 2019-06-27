Українські аграрії уже зібрали 2,7 мільйона тонн зерна - Мінагро

Аграрії 11 областей вже зібрали 2,7 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

“Станом на 27 червня українські аграрії з 11 областей приступили до збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Загалом, польові роботи проведено на площі 847 тис. га (9%) та намолочено 2,7 млн тонн зерна”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них зібрано: озимої пшениці – 1,0 млн тонн з площі 330 тис. га або 5% до прогнозу; ячменю – 1,5 млн тонн з площі 452 тис. га або 18% до прогнозу; гороху – 135 тис. тонн з площі 65 тис. га або 23% до прогнозу.

Також, обмолочено озимого ріпаку на площі 104 тис. га (8%) та зібрано 190 тис. тонн.

Як повідомляв Укрінформ, посівна кампанія у 2019 році розпочалася на місяць раніше, ніж торік. Вся посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2019 року становить в межах 27,7 млн га, або на рівні 2018 року. Зернові культури посіяні на площі 14,8 млн га, технічні – 9,2 млн га, що також на рівні минулого року. Структура посівних площ, в останні роки, оптимізована і значних змін не зазнала.