Перший аукціон із продажу електрики за спецобов'язками відбудеться 27 червня

На Українській енергетичній біржі 27 черня відбудеться перший аукціон із продажу електроенергії ДП "НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго", призначеної для постачання побутовим споживачам на умовах покладення спеціальних обов'язків (ПСО).

Про це повідомляє сайт Української енергетичної біржі.

"Українська енергетична біржа" 27 червня 2019 року о 14:30 проводить електронний аукціон у формі спеціальної сесії № EP-270719-GB з продажу електричної енергії для забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що електронні аукціони з продажу електричної енергії проводяться в Програмному продукті "Біржова електронна торгова система" (ПП БЕТС) у версії Electric Power відповідно до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі "Українська енергетична біржа", постанов Кабінету міністрів України №499 від 5 червня 2019 року та №512 від 12 червня 2019 року.

До участі у спеціальній сесії допускаються учасники аукціону - продавці та покупці, на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії та які пройшли реєстрацію на Українській енергетичній біржі.

У разі відсутності на момент початку періоду торгів гарантійного внеску, заявки такого учасника до аукціону не допускаються.

Читайте також: Мінагро оновило експортне портфоліо українського агросектору

Як повідомляв Укрінформ, повномасштабний ринок електроенергії, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", повинен бути запроваджений з 1 липня 2019 року. Ця реформа відбувається в рамках імплементації Україною Третього енергопакета Європейського Союзу.

На думку міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, ринок електроенергії запрацює з 1 липня з імовірністю у 70%, якщо Верховна Рада не ухвалить його відтермінування відповідно до подання Президента Володимира Зеленського.