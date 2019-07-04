У Маріуполі на Донеччині відкрили музей поліції, який налічує 3,5 тисячі експонатів.

Про це 4 липня повідомили в поліції Донецької області.

"Сьогодні, 4 липня, у Маріуполі відбулося відкриття музею історії органів внутрішніх справ Донецької області. У музеї представлені раритетні речі, пов’язані з роботою правоохоронців у різні часи - є навіть ретро-транспорт, який досі "на ходу". У рамках буккросингу поліцейські презентували книгу "Карний розшук Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей захід був приурочений до Дня Національної поліції. Участь у відкритті взяли начальник поліції Донецької області Микола Семенишин, голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць, представники Маріупольської міськради, ветерани МВС і рідні загиблих правоохоронців та усі, хто небайдужий до історії рідного краю.

За словами Семенишина, ідея створення музею поліції Донеччини виникла, бо правоохоронці розуміли, що в умовах інформаційно-гібридної війни важливо створювати інформаційні майданчики, які б відображали національну самоідентичність та історію української поліції.

Колекція музею налічує 3,5 тисячі експонатів, які збирали близько року: від зброї і однострою до мотоциклів та автомобілю. Багато унікальних предметів передали пенсіонери органів внутрішніх справ та небайдужі громадяни. Як, наприклад, "плащ Жеглова" - німецький трофейний одяг, який, за словами його власника, використовували під час зйомок "Місце зустрічі змінити не можна".

Керівник робочої групи зі створення музею поліції Донеччини Микола Побойний розповів, що військовослужбовці передали прапор з Широкиного з підписами його мужніх захисників. Ще одна гордість музею – прапор міліції Донецька, який разом з арсеналом зброї вивезли з окупованої території оперативники під час смертельно небезпечної спецоперації в 2014 році.

Експозиція ілюструє роботу поліції у різні часи, починаючи від Київської Русі до сьогодні. Тут відображені усі важливі віхи історії українського народу – голодомор, Друга світова війна, чорнобильська трагедія, участь правоохоронців у міжнародних миротворчих місіях, хронологія російської агресії.

Відкриття музею історії органів внутрішніх справ Донецької області / Фото: police.dn.ua

А в алеї полеглих зберігається пам'ять про поліцейських, які віддали життя за незалежність та безпеку в Україні.

У музеї також відкрили буккросинг. Окрім сучасної історичної літератури кожен відвідувач може познайомитися з виданням "Карний розшук Донеччини", яке присвячене століттю служби. До книги увійшли унікальні архівні матеріали та спогади оперативників.

Семенишин запросив жителів та гостей Донеччини поповнювати музейну колекцію та долучатися до обміну книжками.