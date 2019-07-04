У громаді на Дніпропетровщині запрацювала цифрова система управління землею

У Межівській ОТГ створили цифрову систему обліку активів громади на основі GIS-технологій. На це не витратили жодної бюджетної гривні – усе коштом Проекту Агентства США з міжнародного розвитку «Агросільрозвиток».

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА.

«Створили прозору систему управління землею і не прогадали. Земля – важливий ресурс, який є джерелом доходу для громади і засобом залучення інвестицій. Цифрові системи обліку змінили наше ставлення до власних ресурсів. Тепер почуваємося повноцінними господарями своєї землі. Навіть плануємо створити центр обміну досвідом. Бо наша історія – це історія успіху», – розповів голова Межівської ОТГ Володимир Зражевський.

За його словами, електронна мапа дозволила громаді побачили вільні ділянки, про які й не підозрювали, а також землю, яку не передали з колективної власності у комунальну.

Вдалося знайти й близько 25 га необлікованих лісових угідь. Тепер тут планують розвивати рекреаційні проекти.

Але справжнім сюрпризом стали чималі поклади кам’яного вугілля: про них у громаді навіть і не здогадувалися.

Після того як з’явилася е-мапа, громадою зацікавилися інвестори. Зокрема, один з них висловив бажання звести молокозавод і сонячну електростанцію. На карті він побачив усі географічні особливості розташування цікавої йому ділянки: інженерні мережі, інфраструктуру, транспортне сполучення.

Голова ОТГ каже, щоб переглянути карту, їхати у громаду не обов’язково. Вона доступна онлайн, однак після того, як ОТГ надасть відповідний лінк.

У громаді очікують, що завдяки мапі доходи від ефективного управління власними землями мають зрости на 40%, або на 2,5 млн грн. Зекономлені кошти планують спрямувати, зокрема, на покращення послуг місцевого ЦНАПу.

Фото: adm.dp.gov.ua