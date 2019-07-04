Пам'ять Василя Сліпака вшанували концертом у Маріуполі

У Маріуполі пройшов концерт-реквієм пам'яті Василя Сліпака, який загинув у 2016 році в бою з російськими окупантами на Донбасі.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«У Маріупольській камерній філармонії відбувся концерт пам'яті відомого оперного співака Василя Сліпака. Концерт пройшов у рамках III Відкритого міжнародного музичного марафону W LIVE «Тиха музика для роздумів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жителі Маріуполя змогли 3 липня почути музику у виконанні камерного оркестру «Ренесанс», провідних солістів Дніпровського академічного театру опери та балету Олександра Сергєєва, Максима Іващука і солістки Маріупольської камерної філармонії Анни Іванішко. У програмі концерту звучали опери Бізе, Россіні, Верді та Глінки.

Василь Сліпак - відомий оперний співак, Герой України, соліст Паризької національної опери. З 2014 року він став займатися волонтерською і громадською діяльністю. У 2015 році приїхав в Україну і брав участь в бойових діях. 29 червня 2016 він загинув у бою, звільняючи одне з сіл Луганської області.

Фото: mariupolrada.gov.ua