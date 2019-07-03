У Парижі концертом вшанували пам’ять Василя Сліпака

У французькій столиці Парижі у рамках Міжнародного музичного марафону W Live вшанували концертом пам’ять оперного співака, воїна і захисника України Василя Сліпака, який загинув у війні на Сході України в 2016 році.

Про це повідомляється на сторінці Культурно-iнформацiйного центру при посольствi України у Францiї в Facebook.

"1 липня в Парижі відбувся концерт "Тиха музика для роздумів" у виконанні французького піаніста Адама де Лара. Концерт проходив у рамках Міжнародного музичного марафону W Live на знак вшанування пам'яті Героя України Василя Сліпака, який загинув 29 червня три роки тому на фронті і чиє ім'я носить тепер Культурно-інформаційний центр Посольства України у Франції”, - йдеться у повідомленні.

На вечір прийшли друзі Василя, симпатики України, приїхав з Києва його брат Орест. Звучала музика французьких авторів Равеля, Дебюссі, а також найвідомішого сучасного українського композитора В.Сильвестрова.

Перед початком концерту слово взяли професор Сорбонни Філіп де Лара, заступник голови Об'єднання українців у Франції Іван Пастернак, директорка КІЦ Наталя Кочубей.

Василь Сліпак – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний «Міф».

Народився у 1974 році Львові. Майже двадцять років прожив за кордоном. Свої останні концерти він дав 25-27 травня 2016 року у храмі Святої Трійці в м. Ліоні (Франція).

Тричі був на фронті на Сході України. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.

Поховали героя на Личаківському кладовищі Львова. У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоїли звання Героя України.

Фото: Facebook/Centre Culturel d'Ukraine en France