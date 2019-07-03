На Буковині дерево впало на людей, які чекали маршрутку, двоє у лікарні

Під час буревію, який пронісся вчора у Чернівецькій області, одне з повалених дерев упало на людей, які чекали на маршрутку. Двоє осіб із травмами досі у лікарні.

Про це повідомляють у пресслужбі Управління ДСНС у Чернівецькій області.

"Подія сталася 2 липня під час негоди, яка пронеслася Чернівецькою областю. В урочищі Чотири корчми Хотинського району сильний вітер повалив дерева на людей, які очікували маршрутку на узбіччі дороги. Внаслідок падіння гілок травм зазнали мешканці села Мошанець Кельменецького району: у чоловіка, 1972 р.н. – струс головного мозку, підозра на перелом ключиці; у жінки, 1986 р.н. – травма ока. Обох постраждалих госпіталізували до Хотинської ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.

Повалені дерева / Фото: Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області

Крім того, рятувальники розблокували автодорогу Чернівці-Житомир, на яку впало одразу кілька дерев, утворивши затори.

"На автодорозі Чернівці-Житомир в районі урочища Чотири корчми на проїжджу частину впало 4 дерева, утворивши затор у двох напрямках. Працівники Служби порятунку оперативно розпиляли повалені дерева, чим забезпечили безперешкодний рух транспорту", - додали рятувальники.

Загалом підрозділи Управління ДСНС України у Чернівецькій області розпиляли та прибрали 25 повалених дерев, було залучено 7 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.