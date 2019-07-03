Справа Труханова: суд оголосить вирок завтра

Малиновський райсуд Одеси 4 липня оголосить вирок у справі про заволодіння багатомільйонними коштами міськбюджету під час придбання за завищеною ціною будівлі колишнього заводу "Краян".

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Повідомляємо, що орієнтовна дата виходу колегії суддів з нарадчої кімнати – 04 липня 2019 року об 11 год. 00 хв. Оголошення вироку відбудеться у залі судового засідання №2", зазначили в суді.

У прес-службі також уточнили, що під час оголошення вироку буде здійснюватися пряма трансляція із зал суду.

Як повідомляв Укрінформ, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили під час дебатів призначити Труханову покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для його спільників представники сторони обвинувачення просили від 7 до 11 років позбавлення волі.

Читайте також: Прокурори просять для Труханова 12 років тюрми з конфіскацією

Мера Одеси Труханова підозрюють у тому, що він і декілька чиновників міськради та підприємців заволоділи протягом липня-грудня 2016 року значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною - 92 мільйони гривень - будівлі збанкрутілого одеського заводу "Краян". Встановлено, що ринкова ціна об'єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень, а незадовго до придбання мерією будівлі "Краяна" вона була придбана за 11,5 мільйона гривень.