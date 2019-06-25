Прокурори просять для Труханова 12 років тюрми з конфіскацією

Прокурори просять суд визнати міського голову Одеси Геннадія Труханова у привласненні майна з використанням службового становища і призначити йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Про це було заявлено під час дебатів у Малиновському районному суді Одеси, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З урахуванням встановленої вини кожного (Труханова та його спільників - ред.), докладених зусиль до реалізації злочинного умислу та ставлення до скоєного, а саме - невизнання вини та несприяння органам досудового розслідування та суду, невідшкодування коштів, якими вказані особи заволоділи, відсутності встановлених в ході досудового слідства та судового розгляду обставин, які пом'якшують або обтяжують покарання, прошу високоповажний суд винести обвинувальний вирок та призначити покарання... Труханову Геннадію Леонідовичу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України - 12 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки, з конфіскацією всього належного йому майна", - заявив прокурор.

Для спільників обвинувачення просить від 7 до 11 років позбавлення волі з конфіскацією.

Як повідомляв Укрінформ, міського голову Одеси Геннадія Труханова підозрюють у тому, що він разом з кількома чиновниками міськради і підприємцями протягом липня-грудня 2016 року заволодів значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною - 185 мільйонів гривень - будівлі збанкрутілого заводу "Краян". Встановлено, що ринкова ціна об'єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень, а незадовго до придбання мерією будівлі "Краяна" вона була придбана за 11,5 мільйона гривень.