“Повернення Жукова”: у Харкові встановили шибениці і “повісили” авторів рішення

Активісти "Національних дружин" у Харкові встановили дві символічні шибениці на площі Конституції з опудалами депутатів Харківської міськради, які на сесії підтримали перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова.

Сам факт кореспондентові Укрінформу підтвердили в організації "Національні дружини".

"Шибениці встановлено в рамках перфомансу на знак протесту проти рішення сесії Харківської міськради перейменувати проспект Петра Григоренка на проспект маршала Жукова. На шибеницях розмістили опудала з фотографіями депутатів, які підтримали це рішення. Знайшлося місце і для політиків, які займають проросійську позицію", - зазначили в організації.

Перфоманс, додали в організації, буде продовжено: "На таких шибеницях знайдеться місце фотографіям корупціонерів і реваншистів".

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Водночас, сказали кореспондентові Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація про подію зареєстрована в Журналі обліку заяв і повідомлень громадян Шевченківського райвідділу поліції Харкова: "Заява на проведення акції, в якій брали участь до 30 осіб, не подавалася".

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня сесія Харківської міськради прийняла рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. Мер Геннадій Кернес не голосував, однак підписав рішення, яке на наступний день було оприлюднено.

20 червня депутат Харківської міськради Ігор Черняк подав заяву в поліцію про зловживання міської влади. Відкрито кримінальне провадження. Український інститут національної пам'яті також звернувся в Генпрокуратуру, наполягаючи на скасуванні протиправного рішення сесії від 19 червня.

Увечері 25 червня комунальники почали міняти на будинках таблички з назвою проспекту Петра Григоренка на таблички на честь маршала Жукова. Поліція, яка прибула на місце, попросила робочих зупинити роботу. Тоді ж активісти громадської організації "Світанок" зняли таблички на честь Жукова. 27 червня комунальники знову розвісили таблички з ім'ям маршала Жукова - тепер уже на висоті 3 поверху.

27 червня депутат Харківської міськради Ігор Черняк і депутат Харківської облради Дмитро Булах подали позов до Харківського окружного адміністративного суду про визнання протиправним рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

Відео: Facebook Харьков NOW