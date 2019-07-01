Партія Порошенка оскаржила повернення харківському проспекту імені Жукова

Харківська територіальна організація партії «Європейська Солідарність» подала позов до Харківського окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування рішення міської ради, яка повернула проспектові імені українського правозахисника Петра Григоренка ім’я радянського маршала Жукова.

Про це йдеться на сайті політичної партії.

«Європейська Солідарність» у своєму позові наголошує, що міська рада Харкова таким чином порушила закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки», - зазначається у повідомленні.

«Європейська Солідарність» вважає неприпустимим для органів місцевого самоврядування порушувати закони України і повертати на вулиці нашої держави імена діячів комуністичного режиму, причетних до репресій проти українського народу.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня більшість депутатів Харківської міськради проголосували за перейменування проспекту Григоренка на проспект маршала Жукова. Мер Геннадій Кернес не голосував, однак підписав рішення, яке на наступний день було оприлюднено.

20 червня депутат Харківської міськради Ігор Черняк подав заяву в поліцію про зловживання міської влади. Відкрито кримінальне провадження. Український інститут національної пам'яті також звернувся в Генпрокуратуру, наполягаючи на скасуванні протиправного рішення.