“Повернення Жукова”: у Харкові таблички з перейменуванням підняли до 3-го поверху

У Харкові на проспекті Григоренка, якому міськрада повернула ім'я Маршала Жукова, знову повісили, але вже на рівні третього поверху.

Про це повідомляють очевидці в Facebook.

За словами харків'ян, таблички розвісили сьогодні, 27 червня, на висоті третього поверху. На представлених фото видно, що робітники кріпили таблички з автовишки.

Як повідомляв Укрінформ, 27 червня депутат Харківської міськради Ігор Черняк і депутат Харківської облради Дмитро Булах подали позов до Харківського окружного адміністративного суду про визнання протиправним рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Маршала Жукова.

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Увечері 25 червня робітники почали міняти на будинках таблички з назвою проспекту Петра Григоренка на таблички на честь маршала Жукова. Прибула на місце поліція попросила припинити роботу. Тоді ж активісти громадської організації "Світанок" зняли таблички з назвою проспекту на честь Жукова.

19 червня сесія Харківської міськради ухвалила більшістю голосів рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. Мер Геннадій Кернес не голосував, однак підписав рішення, яке наступного дня було оприлюднено.

20 червня депутат Харківської міськради Ігор Черняк подав заяву в поліцію про зловживання міської влади. Відкрито кримінальне провадження. Український інститут національної пам'яті також звернувся в Генпрокуратуру, наполягаючи на скасуванні протиправного рішення сесії від 19 червня.