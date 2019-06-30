Напад на ексмера Конотопа: депутат заперечує причетність і хоче пройти поліграф

«Я готовий пройти поліграф для того, аби спростувати будь-які звинувачення на свою адресу», – заявив народний депутат.

У свою чергу ексмер Конотопа та кандидат у народні депутати в окрузі №160 Семеніхін стверджує про причетність до нападу Молотка, який також балотується в цьому ж окрузі.

«Можливо, таким чином мене хотіли «вибити» з виборів у народні депутати, але це їм не вдасться», - заявив Семеніхін у розмові з кореспондентом Укрінформу.

Розповідаючи про свій стан, Семеніхін сказав, що у нього виявлено тріщину у черепній коробці, а також перелом шийного відділу хребта.

Як повідомлялося, 27 червня близько 1-ї години ночі на Семеніхіна було скоєно напад. Його вдарили по голові, після чого він втратив свідомість. Семеніхіна госпіталізували до Конотопської райлікарні, але згодом перевезли до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова, де він перебуває і досі.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку) КК України.

Семеніхін обіймав посаду міського голови Конотопа з листопада 2015 року до 2018 року. До кінця каденції не допрацював. Після тривалого протистояння з депутатським корпусом ті висловили йому недовіру та усунули з посади.

Відомий тим, що після обрання на посаду міського голови зняв портрет Президента Петра Порошенка в робочому кабінеті, замінивши його портретом Бандери; 26 квітня 2017 року розігнав збори організації “Український вибір” Віктора Медведчука у Конотопі. У серпні 2017 року здійснив піший похід з Конотопа до Києва, намагаючись привернути увагу Президента до проблем міста.

Останнім часом Семеніхін критикував бюджетну політику міста. Зокрема, писав в соцмережі пости про те, що за сприяння одного з народних депутатів 55 млн грн бюджетних коштів було перенаправлено з ремонту дитячої лікарні Конотопа на ремонт Конотопського суду.