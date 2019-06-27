“Свобода” розцінює замах на Артема Семеніхіна як політичну розправу

Всеукраїнське об'єднання «Свобода» розцінює напад на Артема Семеніхіна як політичну розправу

Про це в соцмережі Facebook написав голова ВО Олег Тягнибок.

“У ніч на 27 червня в Конотопі на Сумщині вчинено замах на свободівця Артема Семеніхіна. Невідомі напали на націоналіста біля його дому близько першої години ночі. Зараз він перебуває в реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» розцінює напад на Артема Семеніхіна як політичну розправу. Ми вимагаємо від правоохоронців об’єктивного і якнайшвидшого розслідування цього злочину та покарання його винуватців”, - наголошує Тягнибок.

Слід зазначити, що напередодні Семеніхіна було зареєстровано кандидатом у народні депутати України в 160-му окрузі.

За фактом нападу поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.15 , ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України. Подію кваліфікували як «замах на вбивство».

Останнім часом Семеніхін критикував бюджетну політику міста. Зокрема, писав в соцмережі пости про те, що за сприяння одного з нардепів 55 млн грн бюджетних коштів було перенаправлено з ремонту дитячої лікарні Конотопа на ремонт Конотопського суду.

Артем Семеніхін у 2014 році під час першої хвилі мобілізації добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92-й механізованій бригаді ЗСУ. З 2015 по 2018 року був міським головою міста Конотоп. До кінця каденції не допрацював. Після тривалого протистояння з депутатським корпусом ті висловили йому недовіру та усунули з посади.

Відомий тим, що: після обрання на посаду міського голови, зняв портрет президента Петра Порошенка в робочому кабінеті, замінивши його портретом Бандери; 26 квітня 2017 року розігнав збори політичної партії “Український вибір” Віктора Медведчука у Конотопі, звинувативши їх у сепаратизмі та колабораціонізмі. По цьому інциденту Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу проти Семеніхіна; у серпні 2017 року здійснив піший похід з Конотопа до Києва, намагаючись привернути увагу Президента до проблем міста.