“Свобода” розцінює замах на Артема Семеніхіна як політичну розправу

“Свобода” розцінює замах на Артема Семеніхіна як політичну розправу

Укрінформ
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» розцінює напад на Артема Семеніхіна як політичну розправу

Про це в соцмережі Facebook написав голова ВО Олег Тягнибок.

“У ніч на 27 червня в Конотопі на Сумщині вчинено замах на свободівця Артема Семеніхіна. Невідомі напали на націоналіста біля його дому близько першої години ночі. Зараз він перебуває в реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» розцінює напад на Артема Семеніхіна як політичну розправу. Ми вимагаємо від правоохоронців об’єктивного і якнайшвидшого розслідування цього злочину та покарання його винуватців”, - наголошує Тягнибок.

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Слід зазначити, що напередодні Семеніхіна було зареєстровано кандидатом у народні депутати України в 160-му окрузі.

За фактом нападу поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.15 , ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України. Подію кваліфікували як «замах на вбивство».

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Останнім часом Семеніхін критикував бюджетну політику міста. Зокрема, писав в соцмережі пости про те, що за сприяння одного з нардепів 55 млн грн бюджетних коштів було перенаправлено з ремонту дитячої лікарні Конотопа на ремонт Конотопського суду.

Артем Семеніхін у 2014 році під час першої хвилі мобілізації добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92-й механізованій бригаді ЗСУ. З 2015 по 2018 року був міським головою міста Конотоп. До кінця каденції не допрацював. Після тривалого протистояння з депутатським корпусом ті висловили йому недовіру та усунули з посади.

Відомий тим, що: після обрання на посаду міського голови, зняв портрет президента Петра Порошенка в робочому кабінеті, замінивши його портретом Бандери; 26 квітня 2017 року розігнав збори політичної партії “Український вибір” Віктора Медведчука у Конотопі, звинувативши їх у сепаратизмі та колабораціонізмі. По цьому інциденту Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу проти Семеніхіна; у серпні 2017 року здійснив піший похід з Конотопа до Києва, намагаючись привернути увагу Президента до проблем міста.

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