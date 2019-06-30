Епіфаній на Тернопільщині відслужив літургію за воїнами УПА

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відслужив літургію та літію за воїнами УПА, які 75 років тому загинули в бою поблизу села Бодаки Тернопільської області.

Про це предстоятель ПЦУ повідомив у Facebook.

"З нагоди 75-ї річниці вшанування воїнів УПА разом з вірянами піднесли свої молитви за упокій душ борців за українську незалежність. Сьогодні звершив Божественну літургію та літію за полеглими воїнами у справді особливому місці, де 75 років тому відбувся останній бій героїв УПА з Бодаків, Лоз та інших сіл Вишнівеччини", - написав Епіфаній.

Епіфаній відслужив літургію за воїнами УПА / Фото: Митрополит Епіфаній, Facebook

Владика підкреслив, що жертва борців за незалежну Українську державу не була марною.

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"Наша українська земля рясно окроплена кров’ю славних героїв, які мріяли про незалежність, а сьогодні ми маємо можливість вільно збиратися, вільно молитися своєю українською мовою і дякувати Богові за всі Його благодіяння", - зазначив предстоятель ПЦУ.

Він подякував усім, хто відновлює історичну правду та священні для кожного патріота місця.