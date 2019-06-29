У пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною скупчилося 180 авто
Про це повідомили Укрінформу з прес-служби Чопського прикордонного загону.
"У зв’язку зі значним збільшенням кількості осіб, які виїжджають до Угорщини та інших країн Європи з метою туризму та відпочинку наразі спостерігається значне накопичення транспортних засобів перед пунктом пропуску «Тиса». Поза пунктом пропуску очікують на оформлення понад 100 легкових автомобілів, а також 80 вантажівок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що задля прискорення пропускних операцій українські прикордонники залучили додатковий персонал, а також провели робочу зустріч з угорською стороною. Для оформлення туристичних автобусів та мікроавтобусів виділено окрему смугу руху.
"З огляду на це прикордонники просять подорожніх врахувати ситуацію, що склалася, та, за можливості, обрати інші пункти пропуску для перетину кордону", - зазначають у загоні.