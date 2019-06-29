У пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною скупчилося 180 авто

Перед пунктом пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною, скупчилося 180 автомобілів.

Про це повідомили Укрінформу з прес-служби Чопського прикордонного загону.

"У зв’язку зі значним збільшенням кількості осіб, які виїжджають до Угорщини та інших країн Європи з метою туризму та відпочинку наразі спостерігається значне накопичення транспортних засобів перед пунктом пропуску «Тиса». Поза пунктом пропуску очікують на оформлення понад 100 легкових автомобілів, а також 80 вантажівок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задля прискорення пропускних операцій українські прикордонники залучили додатковий персонал, а також провели робочу зустріч з угорською стороною. Для оформлення туристичних автобусів та мікроавтобусів виділено окрему смугу руху.

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"З огляду на це прикордонники просять подорожніх врахувати ситуацію, що склалася, та, за можливості, обрати інші пункти пропуску для перетину кордону", - зазначають у загоні.