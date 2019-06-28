У пунктах пропуску на Донбасі застрягли 225 авто

У п’ятницю, 28 червня, у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил у чергах очікують 225 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 15/40; «Мар’їнка» – 10/65; «Новотроїцьке» – 15/40; «Гнутове» – 20/20", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

Минулої доби через КПВВ прослідувало 45,9 тисячі осіб та 5,6 тисячі транспортних засобів.