У пунктах пропуску на лінії розмежування застрягли 265 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 265 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/55; «Мар’їнка» – 0/70; «Новотроїцьке» – 20/60; «Гнутове» – 20/20», - йдеться у повідомленні.

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Упродовж минулої доби через КПВВ лінію розмежування перетнуло 44,9 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.

Фото Держприкордонслужби