В суді Харкова оскаржили перейменування проспекту на честь Жукова

У Харківський окружний адміністративний суд подано позов про визнання протиправним рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект маршала Жукова.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів лідер "Антикорупційного блоку учасників АТО" Антон Сосницький.

"Позивачі - депутат Харківської міськради Ігор Черняк і депутат Харківської облради Дмитро Булах - вимагають визнати протиправним і скасувати рішення Харківської міськради від 19 червня "Про розгляд електронної петиції", в результаті чого проспект Григоренка був перейменований на проспект маршала Жукова, названого в народі кривавим" , - зазначив Антон Сосницький.

За його словами, ухваливши рішення про перейменування, міськрада порушила вимоги чинного законодавства, зокрема, Закону "Про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів".

"Також порушено розпорядження Харківської ОДА, прийняте в травні 2016 року, про перейменування проспекту Жукова на проспект Григоренка, і права Українського інституту національної пам'яті, який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам'яті українського народу", - додав Сосницький.

Читайте також: Кернес підписав рішення міськради про повернення проспекту імені Жукова

За його словами, позивачі просять зазначені відомства взяти участь в оскарженні перейменування проспекту.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня в Харкові в нічний час люди, які представилися журналістам як робочі "за згодою", почали замінювати на будинках таблички з ім'ям Петра Григоренка на таблички з ім'ям маршала Жукова.

Поліція, яка прибула на місце, попросила робочих припинити роботу. Тоді ж активісти громадської організації "Світанок" зняли нові таблички.

19 червня більшість депутатів Харківської міськради проголосували за перейменування проспекту Григоренка на проспект маршала Жукова. Мер Геннадій Кернес не голосував, однак підписав рішення, яке на наступний день було оприлюднено.

20 червня депутат Харківської міськради Ігор Черняк подав заяву в поліцію про зловживання міської влади. Відкрито кримінальне провадження. Український інститут національної пам'яті також звернувся в Генпрокуратуру, наполягаючи на скасуванні протиправного рішення.