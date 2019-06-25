Новак сказав, скільки Україні треба витрачати грошей, щоб мати дороги як у Польщі

Щоб отримати у п'ятирічній перспективі гарні дороги, Україна має витрачати на дорожнє будівництво щороку 100-120 млрд грн.

Про це заявив в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак під час робочої поїздки в Запоріжжя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли питають, коли ми отримаємо такі дороги, як у Польщі, то я кажу: мережа доріг державного значення в Польщі 19 тисяч кілометрів, а в Україні - 50 тисяч кілометрів. У Польщі на будівництво та ремонт доріг державного значення за рік виділяється 150 мільярдів гривень, а в Україні - 30 (мільярдів гривень - ред.). Для того, аби отримати гарний результат у наступні 5 років, нам необхідно десь 100-120 млрд гривень на рік", - сказав Новак.

Водночас, він наголосив, що за останній рік-півтора ситуація у дорожній сфері в Україні значно поліпшилась.

"Коли я прийшов (на посаду - ред.), в мене було 4 проблемні області: Луганська, Миколаївська, Запорізька та Донецька. Слава Богу, зараз у Запорізькій області проблем немає", - сказав Новак, додавши, що в інших трьох областях "є питання" до місцевих автодорів, якістю і темпами робіт яких він не дуже задоволений.