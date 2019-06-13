Траси міжнародного значення в Україні обладнають «SOS-станціями»

В Україні з 1 вересня 2019 року почнуть діяти зміни до Державних будівельних норм, згідно з якими на трасах міжнародного значення при їх будівництві чи реконструкції, будуть встановлені станції екстреного зв’язку.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на Facebook.

“Впроваджуємо ще одну європейську практику безпеки на трасах - станції екстреного зв’язку. Для цього у нових змінах до ДБН щодо проектування доріг загального користування введена рекомендаційна норма - передбачати дорожній технологічний зв’язок на найбільших українських трасах для влаштування таких станцій. Їх ще називають "SOS-станції”, - розповів Парцхаладзе.

Він додав, що на станції екстреного зв’язку можна буде викликати швидку, поліцію, скористатися аптечкою тощо. Парцхаладзе зауважив, що вигляд та комплектація таких SOS-станцій, відстань, на якій вони будуть розташовуватися та час прибуття на місце відповідних екстрених служб будуть визначатися індивідуально згідно з проектом.

“Ця норма стосується нового будівництва та реконструкції доріг І категорії - це траси міжнародного значення”, - підкреслив Парцхаладзе. За його словами, відповідні зміни до ДБН почнуть діяти з 1 вересня 2019 року.