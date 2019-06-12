На дорогах України виконали понад чверть запланованих робіт на цей рік - Новак
Про це сказав керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак під час засідання уряду в середу, 12 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Другий місяць триває будівельний сезон на дорогах країни...Загалом вже виконано понад 26% робіт на цей рік, йдемо згідно з планом та маємо аналогічний рівень виконання доріг, як і в минулому році», - сказав Новак.
Він додав, що на дорогах країни вже багато зроблено, але там, де ремонти не робили останніх двадцять або більше років, рівень руйнації залишається високим і саме тому для забезпечення проїзду виконується так званий аварійний ремонт.
«Цей ремонт виконуємо в рамках експлуатаційного утримання, в інших країнах такі ремонти виконуються також, але не в такій кількості як в Україні, ще декілька років потрібно потерпіти... Загальна ураженість доріг ямковістю становить понад 6,5 мільйонів квадратних метрів на 21 тисячі кілометрів доріг. Станом на сьогодні ліквідована ямковість на близько 3 мільйонах квадратних метрів, це приблизно половина обсягу», - додав Новак.
Він також зауважив, що тривають переговори щодо будівництва першої концесійної дороги в Україні Львів - Краковець.
Новак сподівається, що цієї осені зможуть запропонувати уряду оголосити конкурс на першу концесію.
Як повідомляв Укрінформ, перша українська концесійна дорога матиме протяжність понад 80 кілометрів і стане частиною міжнародного коридору Gо Highway. Орієнтовний термін будівництва дороги складе 4-5 років. Термін концесії - до 49 років, а швидкість руху по платній автостраді - до 120 кілометрів на годину.