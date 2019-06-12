На дорогах України виконали понад чверть запланованих робіт на цей рік - Новак

На дорогах України за два місяці будівельного сезону виконано понад чверть запланованих ремонтних робіт на 2019 рік.

Про це сказав керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак під час засідання уряду в середу, 12 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Другий місяць триває будівельний сезон на дорогах країни...Загалом вже виконано понад 26% робіт на цей рік, йдемо згідно з планом та маємо аналогічний рівень виконання доріг, як і в минулому році», - сказав Новак.

Він додав, що на дорогах країни вже багато зроблено, але там, де ремонти не робили останніх двадцять або більше років, рівень руйнації залишається високим і саме тому для забезпечення проїзду виконується так званий аварійний ремонт.

«Цей ремонт виконуємо в рамках експлуатаційного утримання, в інших країнах такі ремонти виконуються також, але не в такій кількості як в Україні, ще декілька років потрібно потерпіти... Загальна ураженість доріг ямковістю становить понад 6,5 мільйонів квадратних метрів на 21 тисячі кілометрів доріг. Станом на сьогодні ліквідована ямковість на близько 3 мільйонах квадратних метрів, це приблизно половина обсягу», - додав Новак.

Він також зауважив, що тривають переговори щодо будівництва першої концесійної дороги в Україні Львів - Краковець.

Новак сподівається, що цієї осені зможуть запропонувати уряду оголосити конкурс на першу концесію.

Як повідомляв Укрінформ, перша українська концесійна дорога матиме протяжність понад 80 кілометрів і стане частиною міжнародного коридору Gо Highway. Орієнтовний термін будівництва дороги складе 4-5 років. Термін концесії - до 49 років, а швидкість руху по платній автостраді - до 120 кілометрів на годину.