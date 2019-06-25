Донецька ВЦОА домовилася про співпрацю з Мінветеранів

У Краматорську підписано меморандум про співпрацю між Донецькою військово-цивільною облдержадміністрацією та Міністерством у справах ветеранів.

Про це повідомляє Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Сьогодні у Краматорську відбулася робоча зустріч першого заступника міністра у справах ветеранів України Григорія Галагана, першого заступника голови облдержадміністрації Євгена Вілінського, заступника голови облдержадміністрації Вадима Філашкіна, представників структурних підрозділів Донецької ОДА з представниками громадських організацій, які опікуються проблемами учасників АТО/ООС... Після зустрічі було підписано меморандум про співпрацю між Донецькою облдержадміністрацією та Міністерством у справах ветеранів України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадські активісти мали змогу обговорити поточні проблеми та поставити питання представнику Міністерства у справах ветеранів