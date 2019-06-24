Херсон прийме державну ТЕЦ у комунальну власність за однієї умови - міський голова

Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко підтвердив готовність міста прийняти Херсонську ТЕЦ, що є одним із двох найбільших у Херсоні теплогенеруючих підприємств, у комунальну власність, але без боргів.

Про це він заявив, спілкуючись з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогоднішній день сума боргу лише за газ зі штрафами і пенями налічує близько 750 млн. Є ще інформація, що борг за транспортування перед облгазом близько 24 млн, плюс від господарської діяльності, ми ж розуміємо, які величезні борги має це державне підприємство», - зазначив Миколаєнко.

За його словами, нещодавно відбулася зустріч у Фонді держмайна стосовно прийому – передачі цього об’єкту у комунальну власність. Представники Фонду держмайна України наполягають, щоб місто прийняло ТЕЦ з боргами. Він відзначив, що Фонд держмайна хоче позбавитися неефективного підприємства, що доведене практично до банкрутства, разом з накопиченими боргами. Але він відзначив, що депутати міськради підтвердили готовність прийняти цілісний майновий комплекс «Херсонська ТЕЦ» у комунальну власність за однієї принципової умови – без боргів.

Він також нагадав, що питання про передачу ТЕЦ з державної у комунальну власність виникло, коли розпочалися проблеми з початком опалювального сезону у 2018 році – коли комунальне підприємство, що опалює одну половину міста, вчасно розпочало опалювальний сезон, а державна ТЕЦ зі значною затримкою і то лише після втручання керівництва країни.

«Треба стукати у всі двері, я переживаю, який Кабмін буде за місяць-півтора, тому нам за цей час треба вирішити це питання», - зазначив міський голова.

Він також нагадав, що його розпорядженням створена робоча група, до складу якої входять представники ТЕЦ та міської влади, яка уже практично декілька місяців працює над тим, щоб етап переходу цього об’єкту у комунальну власність був підготовленим.

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АТ "Херсонська ТЕЦ" та МКП "Херсонтеплоенерго" є найбільшими теплопостачальними підприємствами Херсона. Від Херсонської ТЕЦ обігріваються у місті в опалювальний сезон 576 багатоповерхових будинків, а МКП "Херсонтеплоенерго" обігріває 562 багатоповерхових будинки. Херсонська ТЕЦ крім теплової генерує також електричну енергію. Перша черга Херсонської ТЕЦ була споруджена у 1955-1958 роках, а друга - у 1965-1969 роках.