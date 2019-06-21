Голова ФДМУ просить Зеленського розблокувати велику приватизацію

Фонд державного майна звернувся до Президента України з проханням допомогти розблокувати процес великої приватизації, який уже рік заблокований сумнівними судовими справами.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook в. о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

"Велика приватизація залишається пріоритетом і продаж державних активів відбудеться. Президент дав чіткий сигнал бізнесу, що від ідеї приватизації ніхто відходити не буде. Фонд звертається до Президента України з проханням допомогти розблокувати процес великої приватизації, який вже рік заблокований сумнівними судовими справами. Підтримка Президента вкрай необхідна, і Фонд на неї розраховує. Самостійно зламати олігархічну систему «кришування» держпідприємств буде надто складно", - зазначив Трубаров.

За його словами, останній рік показав, що навіть найпрогресивніший закон про приватизацію і всі намагання запустити велику приватизацію можуть розбитися об корумповану судову систему, яка виносить рішення, що суперечать не тільки законодавству, а й здоровому глузду.

"Відібрані інвестиційні радники на Одеський припортовий завод, Вугільну компанію «Краснолиманська», завод «Електроважмаш», «Індар», Об’єднану гірничо-хімічну компанію, «Президент Готель» залишаються заблоковані рішеннями судів. Відповідно, інвестиційні радники не затверджені, і розпочати практичну роботу з приватизації неможливо. Ми дійшли до того, що менеджмент «Президент Готелю» в суді вирішує, чи має право держава як власник продавати своє майно", - наголосив Трубаров.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України на засіданні 16 січня затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які буде виставлено на продаж, є ПАТ “Центренерго”, Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” та інші.

У 2019 році державний бюджет має поповнитися на 17 млрд грн від приватизації.