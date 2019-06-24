На Луганщині після купання в озері у лікарні ще 25 осіб
Укрінформ
У Рубіжному Луганської області станом на ранок 24 червня у лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються 25 осіб, з них 22 дитини.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
“У Рубіжанській міській лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються госпіталізованими 25 осіб (з них 22 дитини), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі «Малібу» та купались в озері Пісочне у м. Рубіжне”, - йдеться у повідомленні.
Раніше, 17-18 червня, до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 27 осіб, з них 22 дитини. Усі вони 15-17 червня відпочивали на пляжі “Малібу” та купались в озері Пісочне. 21 червня кількість людей збільшилось до 40 осіб.