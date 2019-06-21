Отруєння після купання в озері: кількість госпіталізованих зросла до 40, більшість — діти

Кількість потерпілих після купання в озері Пісочне у Рубіжному на Луганщині збільшилась до 40 осіб.

Про це повідомляє поліція Луганської області.

"Станом на 08.00 21 червня до інфекційного відділення Рубіжанської лікарні протягом доби звернулись 10 дітей та двоє дорослих. Таким чином, загальна кількість хворих склала 40 осіб, з яких 33 – діти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан усіх захворілих задовільний, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.

За цим фактом відкрито два кримінальні провадження: за ст. 325 КК України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням» та ст. 242 КК України «Порушення правил охорони вод». Слідчі дії тривають.

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Повідомляється, що аналізи проб води орієнтовно будуть готові сьогодні, 21 червня, по обіді.

Раніше повідомлялося, що кількість госпіталізованих, які відпочивали на пляжі "Малібу" та купалися в озері Пісочне у Рубіжному на Луганщині, зросла до 38 осіб.