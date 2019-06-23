У Костянтинівці збирають підписи - без води залишився пологовий будинок

У Миколаївському районі міста Костянтинівка Донецької області без водопостачання залишився пологовий будинок.

Про це повідомив у Facebook представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

«Сьогодні провів виїзну зустріч із жителями Миколаївського району м. Костянтинівки... Жителі району стурбовані відсутністю води протягом двох тижнів, а також тим, що в міській раді і комунальних службах повністю ігнорують їхні звернення. Також, люди повідомили, що без водопостачання залишився пологовий будинок і гінекологія, яка знаходиться в Миколаївському районі м. Костянтинівка», - написав Лисянський.

Він зазначив, що під час зустрічі жителі району написали звернення до омбудсмена Людмили Денісової, і запевнив, що в понеділок, 24 червня, займатиметься реагуванням на це звернення.

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня на Донеччині мешканці Костянтинівського району, обурені місячною відсутністю централізованого водопостачання, перекривали Бахмутську автотрасу. Голова Донецької ОДА Олександр Куць 13 червня заявив, що централізоване водопостачання для частини Костянтинівського району було припинено внаслідок відключення через борги за електроенергію, але воду людям підвозять.

За його словами, КП «Компанія «Вода Донбасу» і департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації спільно шукають альтернативні шляхи водопостачання населених пунктів. Куць запевнив, що вже розробили відповідний проект.