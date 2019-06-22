Водопостачання у Костянтинівці буде відновлено вже найближчим часом - Куць

Водопостачання у місті Костянтинівка та навколишніх населених пунктах може бути відновлено вже найближчим часом.

Про це під час пресконференції - звіту за рік роботи заявив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Олександр Куць, повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики ОДА.

«Кризова ситуація з водопостачанням має вирішитись найближчим часом... Ми звернулись до міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка задля надання допомоги, але дії Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана нас випередили – за його ініціативи компанія «Вода Донбасу» отримала статус «захищеного споживача» електроенергії. Я сподіваюсь, що «Укрінтеренерго» та ДТЕК дослухаються до рекомендацій уряду та якнайскоріше відновлять енергопостачання до відключених об’єктів», - заявив Куць.

Він також зауважив, що проблеми з водопостачанням у Костянтинівці виникали через серію аварій на магістральних водоводах. За його словами, наразі усі пориви ліквідовано, проте водопровідні мережі «сухі» і у разі відновлення подачі води до міста пройде деякий час до повного наповнення системи та доведення тиску води до необхідного.

«Хочу зазначити, що ми готові виділити 2 мільйони гривень на часткову модернізацію водопровідних мереж Костянтинівки. Це має запобігати аварійним ситуаціям у майбутньому», - наголосив голова ОДА.

Читайте також: Частина Костянтинівського району на Донеччині лишилася без води

Відповідаючи на питання журналістів, Куць повідомив, що останнім часом знизився рівень забору води з каналу «Сіверський Донець-Донбас» на тимчасово окупованих територіях.

«Ми постійно відстежуємо рівень забору води на окупованих територіях та слідкуємо за діяльністю підприємств, які хоч якісь кошти вносили до українського бюджету. На жаль, зі зменшенням рівня забору води ми маємо констатувати зупинку більшості підприємств», - заявив він.

Очільник області запевнив, що докладає максимум зусиль для стабільного постачання води в усіх населених пунктах регіону.