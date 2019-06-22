На Одещині п'яний водій протаранив п'ять автівок

Внаслідок дій нетверезого водія з Київщини пошкоджено п’ять припаркованих на узбіччі автомобілів та травмовано перехожого у Чорноморську.

Про це повідомляє Чорноморське відділення поліції в Одеській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу вночі на проспекті Миру в центрі міста.

"28-річний водій Audi Q8 під час руху не впорався із керуванням та протаранив п’ять автівок, які перебували на автостоянці. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження у вигляді забиття м'яких тканин стегна отримав 24-річний перехожий, якого зачепило припаркованою автівкою. Йому була надана необхідна медична допомога на місці, наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує", - розповів керівник Чорноморського відділення поліції Євген Орлов.

Зазначається, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердила медична експертиза.

Стосовно правопорушника складено адміністративні протоколи за ст. 124, 126 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.